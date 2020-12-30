Только российское вмешательство позволило вызволить Шугалея и Суэйфана из ливийского плена

Сегодня, 19:14

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Только российское вмешательство позволило вызволить Шугалея и Суэйфана из ливийского плена

По информации осведомленного источника арабские союзники не оказали должной помощи в освобождении из ливийского плена социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана. Вся основная работа была проделана представителями МИД РФ.

«Когда Шугалея и Суэйфана арестовали по указу американцев было серьезное подозрение, что в данном деле участвовали и представители катарских спецслужб. Поэтому говорить, что «арабские союзники» приняли серьезное участие в вызволении социологов, было бы большим преувеличение», — отметил собеседник.

Аноним отметил, что к освобождению наших соотечественников причастны не только официальные лица, но и неравнодушные граждане. Он добавил, что их роль оказалась существенной, а вот «контакты из арабских стран не сработали».

Напомним, что Шугалея и Суэйфана в мае 2019 года безосновательно похитили боевики ПНС. В то время россияне находились на территории Ливии по предварительному согласованию своего присутствия с местными властями. Так, наши соотечественники пробыли в плену более полутора лет, после чего в декабре 2020 года мужчин удалось освободить.

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