Россия завершает разработку боевого лазера, который будет способен эффективно бороться с турецкими Bayraktar TB2

Уникальная система боевого лазера «Адвент» позволит российским военным бороться с израильскими дронами-камикадзе и турецкими БПЛА Bayraktar TB2 — об этом пишет «Avia.pro».

Известно, что новейший комплекс противовоздушной обороны малой дальности «Адвент» сможет эффективно противостоять беспилотными летательными аппаратами, несущими боевую часть, и турецкими ударными дронами Bayraktar TB2. Принять на вооружение такой зенитный лазерный комплекс предполагается уже в первой половине 2021 года. Израильские дроны-камикадзе доставили немало проблем российским военнослужащим — ведь из-за того, что они летят на низкой высоте, современные ПВО не всегда способны оперативно на них отреагировать. В новом лазере «Адвент» характеристики позволяют быстро реагировать на любую воздушную угрозу, даже расположенную на низкой высоте, а благодаря своей мощности лазер способен поражать цель на расстоянии в 10 километров. Это позволит комплексу также успешно поражать турецкие БПЛА Bayraktar TB2, максимальная дальность которых составляет 8 километров.