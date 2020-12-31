Россия завершает разработку боевого лазера, который будет способен эффективно бороться с турецкими Bayraktar TB2

Сегодня, 15:29

0

Image 16+
Россия завершает разработку боевого лазера, который будет способен эффективно бороться с турецкими Bayraktar TB2

Уникальная система боевого лазера «Адвент» позволит российским военным бороться с израильскими дронами-камикадзе и турецкими БПЛА Bayraktar TB2 — об этом пишет «Avia.pro».

Известно, что новейший комплекс противовоздушной обороны малой дальности «Адвент» сможет эффективно противостоять беспилотными летательными аппаратами, несущими боевую часть, и турецкими ударными дронами Bayraktar TB2. Принять на вооружение такой зенитный лазерный комплекс предполагается уже в первой половине 2021 года. Израильские дроны-камикадзе доставили немало проблем российским военнослужащим — ведь из-за того, что они летят на низкой высоте, современные ПВО не всегда способны оперативно на них отреагировать. В новом лазере «Адвент» характеристики позволяют быстро реагировать на любую воздушную угрозу, даже расположенную на низкой высоте, а благодаря своей мощности лазер способен поражать цель на расстоянии в 10 километров. Это позволит комплексу также успешно поражать турецкие БПЛА Bayraktar TB2, максимальная дальность которых составляет 8 километров.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россия завершает разработку боевого лазера, который будет способен эффективно бороться с турецкими Bayraktar TB2

Сегодня, 15:29

Туроператоры считают, что в 2021 году появится новый вид путешествий

Сегодня, 12:39

Подписанный Трампом закон обязывает федеральные службы США опубликовать данные о контактах с НЛО

Вчера, 23:24

ИГ устроило засаду на сирийских военных: погибли 28 военных

Вчера, 21:59

Только российское вмешательство позволило вызволить Шугалея и Суэйфана из ливийского плена

Вчера, 19:14

В Минобороны Польши ответили на вопрос о модернизации БМП-1

Вчера, 15:04

Российско-турецкий центр по Карабаху откроют в течение двух недель

31-12-2020, 15:24

ЦАР продолжит укрепление сотрудничества с Россией после выборов

31-12-2020, 13:49

Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса COVID-19

31-12-2020, 13:44

Россия и Китай загнали корабли ВМС США в морской капкан

31-12-2020, 10:04

Эксперт Кедми заявил о возможном «совершенно неожиданном» военном ударе США по Ирану

31-12-2020, 00:09

ВМС США перестали провоцировать Россию после того, как боевым кораблям разрешили открывать огонь

30-12-2020, 23:59

Издание Military: В случае войны Россия в первую очередь нанесет удар по Прибалтике

30-12-2020, 18:54

Российские истребители Су-57 вызвали восторг у японцев

30-12-2020, 16:04

Минфин США предупредил банки о возможных махинациях с вакцинами от коронавируса COVID-19

30-12-2020, 00:04

Норвежский эксперт Арне Хольм: США в свой конфликт с Россией втягивает Норвегию

29-12-2020, 22:54

В Польше заявили, что РФ намерена использовать космос для войн будущего

29-12-2020, 18:29

Жители Сирии камнями забросали американский военный патруль

29-12-2020, 15:14

Бундестаг обвинили в «абсурдных расчетах» боеготовности

29-12-2020, 12:54

Российские миротворцы в Карабахе провели занятия по боевой подготовке

29-12-2020, 10:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров