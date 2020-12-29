Российско-турецкий центр по Карабаху откроют в течение двух недель

Сегодня, 15:24

Александр Зуев

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Российско-турецкий центр по Карабаху откроют в течение двух недель
Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал сроки открытия российско-турецкого центра по Карабаху. В частности, он сказал, что речь идет о двух неделях. Он также заявил, что Турция готова к работе и поддерживает контакт с Россией.

Как отметил Алиев, несмотря на окончание войны в Карабахе, все же угрозы остаются.

Напомним, что 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого в зону боевых действий вошли российские миротворцы. Граждане Армении восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем они потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

По соглашению, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Известно, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился в Баку с турецкими военнослужащими, задействованными в совместном турецко-российском Мониторинговом центре по Карабаху.

Напомним, что 27 декабря стало известно о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими неподалеку от села Тог Гадрутского района. Но в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными Карабаха.

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