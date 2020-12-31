ИГ устроило засаду на сирийских военных: погибли 28 военных

Боевики террористической организации «Исламское государство» напали на сирийских военных возле провинции Дейр-эз-Зор. Столкновение закончилось гибелью 28 военных.

«Исламское государство» является международной исламистской суннитской экстремистской террористической организацией, которая активно действовала на территории Сирии в 2013-2019 годах. Официальными целями ИГИЛ являлись группировки ХАМАС и государства Израиль, а также дестабилизация в Центральной Азии.

29 декабря 2014 года Верховный суд РФ признал организацию «Исламское государство Ирака и Леванта» террористической международной организацией и запретил её деятельность в России — с этого времени российская боевая авиация совершила около 4000 боевых вылетов и уничтожила свыше 8 тысяч объектов военной инфраструктуры террористов. Однако отдельные ответвления террористов продолжают активно действовать в Сирии, осуществляя нападение на сирийских военнослужащих, а также нанося удары крупным калибром по жилым кварталам городов, подконтрольных силам президента Башара Асада.

В результате последней атаки на сирийских военных погибли 28 солдат из 4-й дивизии сухопутных войск САР, и еще как минимум 8 человек получили ранения. Столкновения с террористами в регионе Дейр-эз-Зор проходят регулярно, так как там находятся крупные месторождения нефти. Согласно информации сирийских журналистов, боевики подорвали взрывное устройство на пути у военной колонны, после чего вторым взрывом отрезали колонне путь в обратном направлении, и открыли шквальный огонь по сирийским бойцам.