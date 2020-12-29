Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса COVID-19

Сегодня, 13:44

Анна Лисова

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Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса COVID-19

Ухань смог победить эпидемию коронавируса, поскольку в городе соблюдалась строгая дисциплина. Об этом рассказали в беседе с РИА Новости российские дипломаты, которые помогали в эвакуации российских граждан год назад из очага эпидемии.

В Китае граждане выполняют рекомендации и распоряжения, которые дает государство. Для китайцев «правило есть правило», и они неукоснительно соблюдают его и не прячутся от родственников и властей. Именно такая дисциплина помогла победить эпидемию в городе, отмечает первый секретарь посольства России в Китае Максим Цыганков. 

Важно, чтобы население понимало ситуацию и не искало способы нарушить действующие ограничения. 

Он сообщил, что Ухань получал огромную помощь для борьбы с эпидемией. Ночью из города эвакуировали иностранных граждан, а днем туда доставляли полицейских, военных, медиков, а также питание и воду. Самолеты в аэропорту этого города садились в тот период почти каждую минуту. 

Остановить эпидемию в Ухане удалось весной 2020 года и 8 апреля там был снят строгий карантин. Сейчас в городе нет ни одного человека с COVID-19.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. 

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