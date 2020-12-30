В Минобороны Польши ответили на вопрос о модернизации БМП-1

Ситуацию с модернизацией состоящих на вооружении польской национальной армии БМП-1 прояснили в Минобороны Польши.

Новость о том, что будет проводиться модернизация техники, разработанной еще в СССР, удивила многих польских экспертов. Ведь Польша переходит на стандарты НАТО, а это значит, что ей необходимо будет оснащать свою армию образцами техники и оружия, используемыми другими странами альянса, пишет Военное обозрение .

В Польше до сих пор больше количество БМП-1 (польский вариант - BWP-1). Они имеют большой эксплуатационный ресурс, но их дальнейшее использование без модернизации становится неэффективным, поскольку они перестали отвечать современным требованиям, то есть, попросту устарели.

«Мы приняли решение о модернизации. Но это не отменяет того факта, что модернизация является лишь переходным решением – пока не состоится полное обновление нашего парка бронемашин на БМП Borsuk», - подчеркнули в Минобороны Польши.

Польша планирует в будущем заменить БМП-1 на БМП Borsuk. Но сколько будет длиться этот переход пока непонятно. В рамках модернизации в первую очередь будет увеличиваться мощность двигателя БМП-1. Также модернизация предусматривает перевооружение БМП-1.

Известно, что сейчас проводить модернизацию польских БМП-1 могут CMI Defense Polska, кооперация Polska Grupa Zbrojeniowa с Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne и израильская компания Rafael.