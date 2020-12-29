Эксперт Кедми заявил о возможном «совершенно неожиданном» военном ударе США по Ирану

Яков Кедми, в прошлом шеф разведки Израиля «Натив», поделился своими соображениями насчет вероятности нового, «совершенно неожиданного» военного массированного удара уже практически экс-президента США Дональда Трампа по Ирану в самое ближайшее время.

Известный израильский политический эксперт в стриме «Соловьев LIVE» дал прогноз действиям американского президента в 2021 году перед окончательным уходом из Белого дома. Яков Кедми глубоко уверен, что на протяжении ближайших двух недель с большой степенью вероятности состоится массированный удар американскими «Томагавками» по Ирану. Дональд Трамп, считает политический аналитик Кедми, вполне способен на столь непредсказуемый и неожиданный поступок. Однако если лидер США пойдет на такие действия, то они однозначно приведут к необратимым последствиям и настоящей масштабной войне на Ближнем Востоке. Сейчас, как никогда, легко разжечь большой пожар в ближневосточном регионе. Никто не может заранее прогнозировать, чем это может закончиться и как повернуться.

«Война — это война, все знают, как она начинается, но никто не знает, как она закончится», — рассуждает политический аналитик.

СМИ недавно писали, что Пентагон уже перебросил на территорию Великобритании крупную партию современного вооружения. Эксперты предполагают, что данная акция вызвана недавним обострением отношений между США, Ираном и Израилем. Под боком у берегов Ирана уже заякорились два ракетных эсминца Соединенных Штатов Америки и атомная стратегическая субмарина «Джорджия». На постоянном круглосуточном дежурстве в воздухе рядом с иранскими границами сейчас летают борты с топливом. Летающие танкеры предназначены для дозаправки штурмовиков F-35, которые дислоцированы на американских базах в Саудовской Аравии и ОАЭ.