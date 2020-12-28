Издание Military: В случае войны Россия в первую очередь нанесет удар по Прибалтике

Информационные издания самых разных направлений, как европейских государств, так и Соединенных Штатов Америки, в один голос горячо обсуждают возможные варианты развития событий, при которых Россия и Китай объединят свои усилия, направленные на завоевание мирового господства. Ведущие военные аналитики Запада глубоко уверены в своей традиционной версии, что в настоящее время, как и на протяжении многих лет, главными противниками Евросоюза и США по-прежнему остаются Россия и Китай. Многочисленные эксперты уверены на все 100%, что, если Москва и Пекин соберут всю свою военную мощь в единый кулак и объединят Вооруженные Силы двух государств для нанесения удара по западной демократии, то наиболее вероятными направлениями этой агрессии станут Тайвань и Прибалтика.

Как утверждает журналист американского издания Military Джозеф Микаллеф, Россия, будучи правопреемницей СССР, пока не может претендовать на роль сверхдержавы. Российскую экономику «лихорадит», но она имеет сильную армию, работающий на всю мощь военно-промышленный комплекс и арсенал ядерных средств. Аналогичная ситуация, полагает западный журналист, на сегодняшний день сложилась и у Китайской Народной Республики. Поэтому лидеры этих двух государств так хорошо ладят в своих личных отношениях. Из-за возможного тесного союза РФ и КНР могут возникнуть чрезвычайно трудно решаемые и долговременные проблемы для стран-участниц Североатлантического альянса.

Зачем России захватывать Прибалтику, журналисты западной прессы не поясняют.