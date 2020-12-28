Российские истребители Су-57 вызвали восторг у японцев

Сегодня, 16:04

Ольга Громова

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Российские истребители Су-57 вызвали восторг у японцев

Интернет-пользователи из Японии поделились в сети своими восторгами от новейших стелс-истребителей России Су-57. Комментарии людей, оставленные под публикацией Yahoo News Japan фотографий воздушного судна, в переводе приводит издание ИноСМИ.

Несколько дней назад ВС России получили первый российский истребитель Су-57, сделанный по технологии малозаметности. Технические характеристики борта и его внешность обсудили до мелочей. Читатели поискового сервиса восхищаются изящностью российских истребителей и вздыхают, что ВВС Японии на их покупку никогда не решатся.

«Российские истребители изящны и красивы. Они смотрятся намного лучше американских. Лучше бы силы самообороны Японии купили российские самолеты, но это нереально», — констатирует юзер под ником Sou.

Многие при этом сочли, что российский Су-57 превосходит американский F-35 не только внешне - опережает своего конкурента он и по тактико-техническим характеристикам.

«Мощный двигатель, отличная управляемость и прекрасные пилоты. Видимо, в реальном бою он также будет хорош», — делится своими впечатлениями один из японцев.

Пользователь Накамитимоно в своем комментарии пишет, что Россия - страна, которая не создала «ни нормального автомобиля, ни бытовую технику», но военные технологии у нее - «суперпродвинутые».

«Технологии накапливаются благодаря использованию истребителей в реальных боях», - поясняет ему Ryo.

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