Минфин США предупредил банки о возможных махинациях с вакцинами от коронавируса COVID-19

Сегодня, 00:04

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Минфин США предупредил банки о возможных махинациях с вакцинами от коронавируса COVID-19

Американские эксперты из Министерства финансов предупреждают сотрудников банков и прочих финансовых учреждений о том, что на фоне распространения вакцин от коронавируса, есть риск мошенничества и кибератак. Об этом сообщает «ТАСС».

Также уточняется, что мошенничество может быть в виде продажи не одобренных или поддельных вакцин, а также их перепродажи.

«Уже встречались случаи мошенничества, когда преступники предлагали своим потенциальным жертвам предоставить вакцины раньше, чем это было утверждено по плану, за определенную сумму», - добавили эксперты.

Кроме этого, Минфинансов призывают банки и прочие учреждения, связанные с финансовыми операциями, оповещать специальные органы в случае подозрительных транзакций, которые касаются вакцин от коронавируса. Финансовым институтам разрешается предоставлять всю информацию о потенциальных мошенниках.

Как сообщается, в Нью-Йорке недавно полицейские начали проверку информации о предполагаемой схеме мошенников при получении вакцины от коронавируса. Существует подозрение, что сеть американских клиник Parcare возможно получила вакцину обманным путем, после чего ее переправили в другие клиники по всему штату. В связи с этим, обвинения выдвинулись сотрудникам данной сети клиник. Позже оказалось, что все 6 клиник Parcare, расположенные в Нью-Йорке, обслуживают преимущественно клиентов из еврейской диаспоры.

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