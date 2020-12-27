В Польше заявили, что РФ намерена использовать космос для войн будущего

Сегодня, 18:29

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В Польше заявили, что РФ намерена использовать космос для войн будущего

Авторы польского издания Polskie Radio сообщают о намерениях России использовать для войн будущего космическое пространство. Для этого страна в военных разработках делает упор на противоспутниковое оружие, которое станет ассиметричным ответом на разные типы вооружений США. Об этом сообщает «Shraibikus News».

Как отмечает автор издания, сегодня Россия разрабатывает два вида противоспутникового оружия – это кинетическое и некинетическое. Первое обеспечивает физическое уничтожение вражеских спутников, а второе способно нарушить работу космических аппаратов при помощи кибератак, применения систем РЭБ и прочего.

Известно, что подобное космическое оружие начали разрабатывать еще в Советском Союзе, причем сразу же после первых полетов в космос. Со временем работы в этом направлении были приостановлены. Теперь их возобновил президент РФ Владимир Путин.

По словам автора, Китай и Россия заметно уступают США в авиации, стратегических вооружениях и ВМС. Потому было решено идти обходным путем, углубляясь в разработки космического оружия.

«Космос для России сегодня – это основное пространство для войн будущего. В ближайшие 10 лет мы будем наблюдать множество испытаний противоспутникового оружия. К такому же выводу пришла и разведка США», - пишет издание.

У РФ уже есть спутники, которые способны повредить космический аппарат, либо нарушить его работу. Однако у США также есть подобные разработки. Только американская сторона, в отличие от России, использует противоспутниковое оружие осторожно, чтобы избежать загрязнения околоземного пространства обломками.

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