Норвежский эксперт Арне Хольм: США в свой конфликт с Россией втягивает Норвегию

Норвежский эксперт Арне Хольм обвинил Соединенные Штаты в том, что они целенаправленно и против воли втягивают ее в противостояние с Москвой.

В Норвегии на ближайшее время запланировано проведение очередных учений НАТО. Пройдут они всего в нескольких километрах от границы с РФ и по сценарию, разработанному в Пентагоне. Маневры можно смело назвать провокационными, считает обозреватель Арне Хольм. По его твердому убеждению, учения явно рассчитаны не на защиту Норвегии, а на «внутреннее потребление».

Отношения Осло и Москвы много лет развивались на основе «умиротворения и добрососедства», но теперь оказались под угрозой из-за действий США. Политика Норвегии в отношении РФ была предсказуемой и понятной всегда, но Вашингтон подобными учениями «подрывает такую предсказуемость своими неожиданными во многом действиями».

Учения у российских границ начинают проводиться все чаще и чаще, предпринимаются непредсказуемые действия в Арктике - и все это якобы в рамках сдерживания России. Однако от того, что Вашингтон хочет дразнить Москву, Осло не должен страдать. Фактически норвежский эксперт призвал США прекратить провоцировать РФ на территории Норвегии.