Бундестаг обвинили в «абсурдных расчетах» боеготовности

В Германии обвинили министерство обороны страны в «абсурдных расчетах», передает EADaily .

Председатель Ассоциации вооруженных сил Германии Андре Вюстнер жестко раскритиковал отчет оборонного ведомства, в котором было указано, что к концу 2020 года в рабочем состоянии находится до 74% основных систем вооружения страны.

По его словам, эти цифры не отвечают действительности и вводят в заблуждение население, поскольку они основаны на «абсурдных расчетных моделях».

Он заявил, что вооруженные силы Германии остро нуждаются в перевооружении. В частности, существует острая нехватка вертолетов и боевых самолетов.

В целом он охарактеризовал ситуацию с вооружением как «шаткую». Поэтому призвал власти не экономить на оборонном бюджете, на что могут пойти для того, чтобы увеличить объем средств, необходимых для борьбы с пандемией коронарвируса.

«Посмотрите на мир — вы не найдете ни одного вектора без риска для безопасности Германии и Европы», — заявил Андре Вюстнер.