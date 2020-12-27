Российские миротворцы в Карабахе провели занятия по боевой подготовке

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели занятия по боевой подготовке, сообщил Первый канал.

Отрабатывали умения на двух полигонах непризнанной Республики - Степанакерт и Мардакертский. Военные задействовали БТР, противотанковые гранатометы, а также пулеметы, автоматическое оружие и снайперские винтовки. Всего в маневрах приняли участие порядка 200 военнослужащих и около 20 единиц техники.

С поставленными задачами российский миротворческий контингент успешно справился.

Потребность в дополнительной боевой подготовке возникла в силу разных причин, в том числе из-за климата - карабахский от российского отличается, и сильно.

«Мы корректируемся на ветер при стрельбе, на рельеф, на высоты, погодные условия нестабильные в отличие от российских, сейчас может быть солнце, через час накроет туманом при видимости десять-двадцать метров, при стрельбе это все учитывается, и военные подстраиваются под сложившиеся условия», – рассказал Юрий Кочетков, один из российских миротворцев.