Российские миротворцы в Карабахе провели занятия по боевой подготовке

Сегодня, 10:54

Ольга Громова

0

Image 16+
Российские миротворцы в Карабахе провели занятия по боевой подготовке

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели занятия по боевой подготовке, сообщил Первый канал.

Отрабатывали умения на двух полигонах непризнанной Республики - Степанакерт и Мардакертский. Военные задействовали БТР, противотанковые гранатометы, а также пулеметы, автоматическое оружие и снайперские винтовки. Всего в маневрах приняли участие порядка 200 военнослужащих и около 20 единиц техники.

С поставленными задачами российский миротворческий контингент успешно справился.

Потребность в дополнительной боевой подготовке возникла в силу разных причин, в том числе из-за климата - карабахский от российского отличается, и сильно.

«Мы корректируемся на ветер при стрельбе, на рельеф, на высоты, погодные условия нестабильные в отличие от российских, сейчас может быть солнце, через час накроет туманом при видимости десять-двадцать метров, при стрельбе это все учитывается, и военные подстраиваются под сложившиеся условия», – рассказал Юрий Кочетков, один из российских миротворцев.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Российские миротворцы в Карабахе провели занятия по боевой подготовке

Сегодня, 10:54

Длинные очереди и надежда на процветание – как прошли выборы в ЦАР

Вчера, 22:47

Российские миротворцы проверят информацию о стрельбе в Карабахе

Вчера, 21:19

Россия уже второй раз дает надежду ЦАР на мирную жизнь

Вчера, 19:24

Хуситы грозятся подорвать израильскую подлодку, разместив в проливе 50 мин

Вчера, 15:34

Минобороны Нагорного Карабаха отвергло причастность к перестрелке в Гадрутском районе

Вчера, 11:59

Министр обороны Турции Хулуси Акар отправился в Ливию

Вчера, 00:14

На выборы в ЦАР прибыла наблюдательная миссия из Сообщества сахело-сахарских государств

27-12-2020, 17:15

Завершены съемки сериала «Властелин колец»

27-12-2020, 15:29

Европол предупредил об угрозе мошенничества с вакцинами против нового коронавируса

27-12-2020, 13:34

У 37-летнего Эдварда Сноудена родился сын

26-12-2020, 20:54

В Азербайджан прибыли 9 вагонов гуманитарного груза от МЧС России

25-12-2020, 18:54

В штабе миротворцев в Приднестровье зафиксировали вспышку коронавируса

25-12-2020, 15:49

В Иране экстренно усилили ПВО своих ядерных объектов

25-12-2020, 10:39

Писатель объяснил, почему военными инструкторами становятся только по зову души

24-12-2020, 17:59

Бывший глава Минобороны Армении назвал причины поражения в Карабахе

24-12-2020, 15:34

В Китае испытывают нехватку рабочих рук

24-12-2020, 13:04

Стало известно, чем опасен британский штамм коронавируса

24-12-2020, 00:44

В Сети прокомментировали приказ ВМС США вести огонь по военным кораблям России и Китая

24-12-2020, 00:39

По делу об убийстве иранского ученого найдены новые улики

24-12-2020, 00:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров