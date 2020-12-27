Жители Сирии камнями забросали американский военный патруль

Местные жители Сирии агрессивно встретили американский патруль и забросали военных США камнями, палками и мусором. В результате американские солдаты вынуждены были прекратить обход сирийской территории и вернуться на базу, передает «РИА Новости».

Такой вовсе не радушный прием сирийцы выказывают американским военнослужащим уже не впервые — местные жители недовольны тем, что позиции американских солдат сосредоточены вокруг крупных месторождений нефти и газа. Инцидент с побиением камнями случился около поселения аль-Кахтания к востоку от города Камышлы, о чем впоследствии проинформировал сирийский государственный телеканал «Al-Ikhbariya».

По утверждению сирийского правительства, военные США осуществляют свой патруль совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил», что является абсолютно незаконным. Дамаск неоднократно несколько раз официально называл присутствие США в стране «оккупацией» и «государственным пиратством», подразумевая, что американские военные намеренно разыскивают источники месторождения нефти и газа с тем, чтобы потом незаконно их присвоить.