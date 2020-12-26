Российские миротворцы проверят информацию о стрельбе в Карабахе

Сегодня, 21:19

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Российские миротворцы проверят информацию о стрельбе в Карабахе

Российские военнослужащие, пребывающие с миротворческой миссией в карабахской зоне, проверят поступившие сообщении о стрельбе в Нагорном Карабахе. Об этом официально заявило Минобороны РФ 28 декабря.

Поступившая информация о стрельбе в Нагорном Карабахе может явиться первым зафиксированным случаем нарушения режима прекращения огня, которое было объявлено по трёхстороннему соглашению между Арменией, Азербайджаном и Россией. Пока что Минобороны РФ объявило, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, однако российские миротворцы тщательно проверят информацию о возможной стрельбе в карабахском регионе. 

«Центром по примирению сторон проводится проверка информации о возможном применении автоматического стрелкового оружия в районе населенного пункта Туг Гадрутского района 27 декабря 2020 года», - указано в сообщении Минобороны РФ. 

Также в военном ведомстве подтвердили факт очередного обмена пленными между Арменией и Азербайджаном — российский самолет доставил в Баку двоих пленных азербайджанцев, тогда как взамен на родину вернулось четверо армян.

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