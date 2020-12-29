ВМС США перестали провоцировать Россию после того, как боевым кораблям разрешили открывать огонь

Морские провокации США зашли очень далеко. Некоторые эсминцы позволяли себе бесцеремонно вторгаться в российские территориальные воды, а ВМС оправдывали их действия и нарушением это не считали. В результате Вашингтон доигрался на воде до того, что российским военным разрешили открывать огонь на поражение по боевым кораблям США, которые зашли, пусть даже ошибочно, в виду навигационного сбоя, в российские территориальные воды.

«США сами вынудили Россию «обнажить меч, которого боится весь Запад», - рассуждают авторы китайского издания Sohu.

А российское агентство «АвиаПро» обратило внимание на то, что после такого приказа американские боевые корабли не только перестали прибегать к провокациям, но даже стараются не приближаться к границам РФ. Теперь на море - «тишь да гладь».

Напомним, в ноябре Россия была потрясена наглостью корабля Седьмого флота США. Речь об эсминце «Джон Маккейн», который в нарушение всех норм международного права вторгся в территориальные воды нашей страны в заливе Петра Великого. Выдворить его удалось только после того, как отечественный «Адмирал Виноградов» пригрозил морским тараном.

Учитывая, что провокации со стороны американцев на воде прекратились, а ведь ранее о них СМИ сообщали едва ли не ежедневно, после того как военные моряки получили право применять оружие, можно сделать определенный вывод. А именно, что сигнал, посланный Москвой Вашингтону, был услышан за океаном и не проигнорирован.