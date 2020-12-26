Хуситы грозятся подорвать израильскую подлодку, разместив в проливе 50 мин

Сегодня, 15:34

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Хуситы грозятся подорвать израильскую подлодку, разместив в проливе 50 мин

Йеменские повстанцы высказали намерение уничтожить израильскую подводную лодку, если она приблизится к Баб-эль-Мандебскому проливу, для чего хуситы разместят в акватории до 50 морских мин. Об этом пишет «Avia.pro».

Сотрудничающие с Ираном йеменские боевики собираются блокировать израильскую субмарину, в Баб-эль-Мандебском проливе. Известно, что подлодка несколько дней назад прошла Суэцкий канал и направилась в Персидский залив. Для того, чтобы остановить израильскую субмарину хуситы заявили, что разместят в водах пролива до 50 морских мин и самодельных взрывчаток в виде контейнеров с горючим веществом.

Йеменские повстанцы называют курсирование израильской подлодки к водам Персидского залива провокацией и готовкой к нападению на исламскую республику. Известно, что тактику минирования своей акватории хуситы проводили и ранее — несколько назад в водах Красного моря, на одной из таких мин подорвалось гражданское морское судно. По предположениям экспертов, в акватории Персидского залива может находится до 500 опасных взрывных объектов, которые туда поместили преимущественно йеменские радикалы.

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