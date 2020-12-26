Минобороны Нагорного Карабаха отвергло причастность к перестрелке в Гадрутском районе

Военное ведомство Нагорного Карабаха опровергло все обвинения в причастности к военному противостоянию в Гадрутском районе. Перестрелка состоялась, по утверждению очевидцев, с потерями со стороны обоих противников, однако подразделения Армии обороны Арцраха упорно отвергают, что были причастны к конфликту. Об этом пишет «Интерфакс».

По заявлению Минобороны Карабаха, ни одного инцидента с участием военных Армии обороны не было зафиксировано в регионе, а информация в СМИ о боестолкновениях между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района является провокацией.

«Напомним, что село Тог находится под полным контролем азербайджанских ВС. Армия обороны Арцаха строго придерживается режима прекращения огня. Ни одно подразделение на данном участке ни в каких операциях не участвовало. Более того, не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с подразделениями Армии обороны Арцаха», - указано в официальном обращении Минобороны Нагорного Карабаха.

Однако военные журналисты и местные жители настаивают на том, что вооруженные стычки между Армией обороны и азербайджанскими военными действительно были, и закончились потерями и ранениями личного состава с обеих сторон. Примечательно, что Азербайджан также опроверг свое участие в таких столкновениях, ведь признание конфликта было бы явным свидетельством нарушения трехстороннего соглашения о прекращении режима огня. В Минобороны Азербайджана назвали информацию о боестолкновениях «информационной провокацией».