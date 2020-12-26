Министр обороны Турции Хулуси Акар отправился в Ливию

Во время посещения ливийской столицы Триполи, министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о том, что в случае нападения военных Ливии на турецких бойцов, они вынуждены будут открыть ответный огонь. Об этом сообщает «RT на русском».

Министр посетил Ливию с целью обсудить размещение солдат и обеспечения их безопасности на авиабазе Аль-Ватыя и спецобъекте в Мисурате.

Стоит отметить, что на данные территории прибывают турецкие грузовые самолеты, которые перебрасывают технику и наемников в помощь триполитанских «властей» и формирований, подконтрольных им. Все это противоречит оружейному эмбарго Совета Безопасности ООН.

По мнению политологов, визит министра обороны Турции в Ливию является объявлением войны народу страны.

Так, политический эксперт Абдулла аль-Макри считает, что Анкара ради собственных целей делает все возможное, дабы усугубить ситуацию в Ливии. Например, им важно взять под контроль доходы от продажи нефти, а также влиять на внутреннюю политику в стране.

Другие эксперты ранее сходились во мнении, что главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выгодно создать хаос в Ливии. Он умышленно эскалирует кризис, проводя захватническую политику.