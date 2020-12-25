Завершены съемки сериала «Властелин колец»

В Новой Зеландии завершены съемки популярного сериала «Властелин колец» по одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщает британская The Independent .

Съемки сериала в этой стране проходили в течение последних полутора лет. Режиссер сериала Хуан Антонио Байона счастлив, что их удалось завершить в эти нелегкие пандемические времена.

«У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту красивую и невероятную землю, а также ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года», — заявил он журналистам.

В ближайшее время создатели сериала займутся сведением отснятых сцен. Предполагается, что «Властелина колец» зрители смогут увидеть на экранах в 2021 году.