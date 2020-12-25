Европол предупредил об угрозе мошенничества с вакцинами против нового коронавируса

Сегодня, 13:34

Ольга Громова

0

Image 16+
Европол предупредил об угрозе мошенничества с вакцинами против нового коронавируса

В некоторых странах вакцинация от коронавируса уже стартовала. В этой связи Европейское полицейское агентство (Европол) выпустило предупреждение о реальной угрозе мошенничества с препаратами от COVID-19.

«Существует реальная опасность того, что криминальные группы попытаются использовать потребность в вакцине для совершения своих преступлений», - заявила Катрин де Болль, исполнительный директор Европола.

Она добавила, что обеспокоенность Европола не беспочвенна - поступают сведения об активизации различных группировок. К примеру, в социальных сетях уже можно найти предложения по вакцинации. «Забросили» их мошенники.

Люди после перевода денег на мошеннические счета или ничего не получают, или же им поставляют подделку. Использование фейковой вакцины грозит серьезными последствиями для здоровья.

Поэтому соответствующее предупреждение от Европола о возможных случаях мошенничества уже получили все страны ЕС.

Госпожа де Болль также призвала европейское сообщество приготовиться к возможным попыткам похищения вакцин против коронавируса.

«Во время первого локдауна, например, банды нацеливались на грузы с защитными масками. Такая же опасность сейчас существует и по отношению к вакцине», - отметила она.

Сейчас правоохранители сосредоточились на обеспечении безопасности при перевозке вакцины от коронавируса передает ТАСС.



Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Европол предупредил об угрозе мошенничества с вакцинами против нового коронавируса

Сегодня, 13:34

У 37-летнего Эдварда Сноудена родился сын

Вчера, 20:54

В Азербайджан прибыли 9 вагонов гуманитарного груза от МЧС России

25-12-2020, 18:54

В штабе миротворцев в Приднестровье зафиксировали вспышку коронавируса

25-12-2020, 15:49

В Иране экстренно усилили ПВО своих ядерных объектов

25-12-2020, 10:39

Писатель объяснил, почему военными инструкторами становятся только по зову души

24-12-2020, 17:59

Бывший глава Минобороны Армении назвал причины поражения в Карабахе

24-12-2020, 15:34

В Китае испытывают нехватку рабочих рук

24-12-2020, 13:04

Стало известно, чем опасен британский штамм коронавируса

24-12-2020, 00:44

В Сети прокомментировали приказ ВМС США вести огонь по военным кораблям России и Китая

24-12-2020, 00:39

По делу об убийстве иранского ученого найдены новые улики

24-12-2020, 00:34

ВВС США хотят совершенствовать свои разведывательные возможности

23-12-2020, 23:44

Боевики несут потери при встрече с солдатами армии ЦАР

23-12-2020, 20:39

В AP прогнозируют в 2020 году самую высокую смертность за всю историю США

23-12-2020, 10:24

В Антарктике впервые обнаружен коронавирус

23-12-2020, 00:49

В Китае рассказали, почему российский «Северный полюс» сильно беспокоит США

23-12-2020, 00:44

В США разрабатывают проект «Конвергенция» ради уничтожения целей по всему миру

22-12-2020, 23:44

The National Interest рассказал о «приключениях» USS John S. McCain в Японском море

22-12-2020, 18:19

Индийский врач-реаниматолог из красной зоны рассказал о коронавирусной пневмонии

22-12-2020, 00:24

Издание Sina: Россия подготовила для Украины и НАТО жаркую встречу в Крыму

21-12-2020, 16:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров