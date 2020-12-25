Европол предупредил об угрозе мошенничества с вакцинами против нового коронавируса

В некоторых странах вакцинация от коронавируса уже стартовала. В этой связи Европейское полицейское агентство (Европол) выпустило предупреждение о реальной угрозе мошенничества с препаратами от COVID-19.

«Существует реальная опасность того, что криминальные группы попытаются использовать потребность в вакцине для совершения своих преступлений», - заявила Катрин де Болль, исполнительный директор Европола.

Она добавила, что обеспокоенность Европола не беспочвенна - поступают сведения об активизации различных группировок. К примеру, в социальных сетях уже можно найти предложения по вакцинации. «Забросили» их мошенники.

Люди после перевода денег на мошеннические счета или ничего не получают, или же им поставляют подделку. Использование фейковой вакцины грозит серьезными последствиями для здоровья.

Поэтому соответствующее предупреждение от Европола о возможных случаях мошенничества уже получили все страны ЕС.

Госпожа де Болль также призвала европейское сообщество приготовиться к возможным попыткам похищения вакцин против коронавируса.

«Во время первого локдауна, например, банды нацеливались на грузы с защитными масками. Такая же опасность сейчас существует и по отношению к вакцине», - отметила она.

Сейчас правоохранители сосредоточились на обеспечении безопасности при перевозке вакцины от коронавируса передает ТАСС.