У 37-летнего Эдварда Сноудена родился сын

37-летний американский технический специалист и бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден, который получил российское убежище, впервые стал отцом. Сообщается, что его супруга Линдси Миллс, которая также укрылась от политпресследования в РФ, родила экс-спецагенту сына.

Эдвард Сноудена — участник громкого скандала с рассекречиванием информации АНБ о тотальной слежке американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи получил постоянное прибежище в России с 1 августа 2013 года. По сообщению адвоката Анатолия Кучерена, супруга Сноудена Линдси Миллс, с которой спецагент заключил брак в 2017 году в России, родила возлюбленному первенца. Об этом радостном событии сообщила и сама Линдси, поместив в соцсетях фотографию с новорожденным малышом.

«С Рождеством, малыш. Величайший подарок — это любовь, которую мы разделяем. С праздником от нашей семьи, которая совсем недавно стала больше», - прокомментировала публикацию новоиспеченная мать.

Примечательно, что лицо малыша, наряженного в рождественскую одежду, пара прикрыла смайликом. Известно, что Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство, о чем сообщил в ноябре этого года. При этом бывший спецагент оставит американский паспорт.