В штабе миротворцев в Приднестровье зафиксировали вспышку коронавируса

В штабе миротворческих сил в Приднестровье зафиксирована вспышка коронавируса. COVID-19 обнаружили у десяти военнослужащих. Весь штаб отправлен на карантин, рассказал глава приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков.

В пятницу он доложил президенту непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадиму Красносельскому, что это главная причина того, почему накануне было состояние ОКК.

«На сегодняшний день зафиксирован очаг инфицирования в штабе МС. Носители вируса выявлены среди российских военнослужащих, проводится тестирование среди представителей Приднестровья», - приводит слова Белякова «Интерфакс».

После вспышки коронавируса была проведена ротация личного состава. Беляков заверил, что ситуация контролируема и работа ведется в штатном режиме.

ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции. Каждую неделю по четвергам при участии представителей Молдавии, России, Приднестровья, а также наблюдателей от Украины и ОБСЕ, проходят его заседание.