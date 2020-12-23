В Азербайджан прибыли 9 вагонов гуманитарного груза от МЧС России

Сегодня, 18:54

Анна Лисова

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В Азербайджан прибыли 9 вагонов гуманитарного груза от МЧС России

В Азербайджан из России прибыло 9 вагонов гуманитарной помощи. 

Гуманитарная помощь доставлена на Бардинскую железнодорожную станцию. Она была направлена Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ.

Ранее до 24 декабря в Азербайджан из России было отправлено с гуманитарной помощью 54 вагона и 25 грузовых автомобилей. Гуманитарная помощь направлена для работ по ремонту и восстановлению домов мирных жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны боевых действий, пострадавших в результате попадания вражеских снарядов и ракетных обстрелов. 

Стоит отметить, что помощь как для мирного населения, так и для российских миротворцев в Нагорном Карабахе, доставляется по территории Азербайджана. 

Напомним, под контроль Баку по итогам мирных договоренностей между главами России, Армении и Азербайджана, вернулась значительная территория Нагорного Карабаха. За соблюдением условий передачи территорий, и для предотвращения провокаций, в Нагорный Карабах был направлен российский миротворческий контингент. 

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