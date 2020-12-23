В Иране экстренно усилили ПВО своих ядерных объектов

Кувейтское издание Al Qabas, со ссылкой на осведомленные источники, сообщило о том, что Иран усилил системы ПВО вблизи своих ядерных объектов. Это связано со скорым уходом с поста президента США Дональда Трампа, в честь чего есть вероятность американских ракетных ударов.

«Иран усилил ПВО вблизи ядерных объектов с целью защитить их от внезапных военных ударов в связи с напряженными отношениями с США и уходом с поста президента Дональда Трампа», - сообщает издание.

Также они добавили, что до этого объекты находились под защитой ЗРК и РЛС аэрокосмических сил элитного Корпуса стражей исламской революции.

По словам источника, Иран задействовал весь потенциал противовоздушной обороны для обеспечения безопасности в случае ракетного удара, который может попытаться сорвать процесс обогащения урана на важных объектах для ядерной программы страны. Также уточняется, что неподалеку от ядерного объекта в Фордо была установлена ЗРК Bavar-373 с большим радиусом действия и «Куб».

Кроме этого, Иран позаботился и о защите завода по обогащению урана, расположенного в Натанзе, провинции Исфахан. Там были установлены системы противовоздушной обороны.