После того, как в МИД РФ подтвердили информацию об отправке трёхсот инструкторов Минобороны в Центральноафриканскую Республику, многие либеральные издания потребовали объяснений по поводу «вмешательства России» в дела независимой страны. Более того, требования обеспечить прозрачность избирательного процесса в ЦАР и обосновать отправку туда своих военных выдвинул в адрес РФ Вашингтон. Напомним, речь идет о США, чьи военные незаконно оккупировали часть сирийской территории, совершают преступления против мирных афганских граждан и захватили контроль над иракскими нефтяными месторождениями, не имея на это юридических обоснований.

Тем временем Россия ещё два года назад заключила с ЦАР договор о военном сотрудничестве. Однако многие не сведущие в армейских делах читатели могут задаться вопросом: кто такие эти военные инструкторы и зачем их отправили в Центральноафриканскую Республику.

Прежде всего нужно понять, что не все инструкторы являются сотрудниками Минобороны. Однако это офицеры, многие из которых имеют богатый опыт службы в горячих точках, сознательно решившие поделится своими умениями, знаниями и особыми навыками с теми, кому это действительно нужно. Военный инструктор готов отправиться по приказу вышестоящего командования куда угодно. Длительные командировки у них бывают намного чаще, чем у бойцов специальных подразделений, так как их помощь нужна не только в горячих точках, где уже идут боевые действия, но и там, где ещё можно предотвратить эскалацию. Поэтому военными инструкторами становятся люди особого характера, те, для кого важнее всего справедливость.

Писатель и военный эксперт Алексей Суконкин подчеркнул, что профессию военного инструктора выбирают только по зову души. Ни о каком принуждении в этом случае не может быть и речи. В эти структуры идут люди, достигшие своих высот и готовые поделиться накопленным опытом. Военные инструкторы из России в основном работают в странах, не способных быстро наладить эффективную систему военного образования, но желающих иметь боеспособные вооружённые силы.

Еще во времена СССР советские инструкторы часто помогали странам, не имеющим своей системы специального образования. Зачастую помощи просили молодые государства, не так давно освободившиеся от власти колонизаторов и нуждавшиеся в срочном формировании вооружённых сил и служб безопасности. Так Советский союз помогал Сомали, Анголе, Эфиопии и Мозамбику.

«Работают наши парни за относительно небольшие деньги, часто подвергая свою жизнь опасности в условиях той обстановки, которая складывает в стране пребывания» - уточнил Суконкин.

По его словам, можно не сомневаться, что люди, постоянно рискующие жизнью, имеют особенные понятия о порядочности и чести. Для военных инструкторов это далеко не пустой звук.

Для людей, выбирающих эту профессию, долг перед Родиной, порядочность и честь имеют особое значение, чего никогда не понять гражданским. Обыватель уверен, что главная задача инструктора – научить других воевать. На самом же деле именно они приносят мир даже в самые горячие точки.

Западные медиа называют их «псами войны», выставляют наёмниками без жалости и чести. В действительности военные инструкторы и их воспитанники охраняют высокопоставленных персон и стратегически важные объекты. Иногда для того, чтобы противоборствующие стороны согласились прекратить огонь и сесть за стол переговоров, хватает одного присутствия российских специалистов, что лишний раз подтверждает уровень их профессионализма. Военные РФ, где бы они ни оказались, никогда не начинают войн. Они делают всё, чтобы войны заканчивались.

Суконки напомнил о правиле, отлично работающем во всём мире – где бы ни происходило зло, если туда придут русские, они это зло изгонят.

«Всегда были особые люди, чьи имена становились нарицательными - 300 спартанцев, богатыри и так далее. Сейчас таких героев называют по всему миру ЧВК «Вагнер». Это не организация - это собирательный образ людей, которые воюют с терроризмом и бандитами. Поэтому я считаю, что нужно гордиться, что вообще есть такой феномен ЧВК «Вагнер», о котором говорят по всему миру» - подчеркнул военный эксперт.