Бывший глава Минобороны Армении назвал причины поражения в Карабахе

Сегодня, 15:34

Александр Зуев

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Бывший глава Минобороны Армении назвал причины поражения в Карабахе
Сейран Оганян

Армения потерпела поражение в войне в Нагорном Карабахе из-за нескоординированных решений командования и властей страны. Об этом заявил Сейран Оганян, который до 2016 года занимал пост главы Минобороны Армении.

Как он отметил, на линии разграничения с Азербайджаном до начала конфликта были возведены 283 километра фортификаций. Противник сумел прорвать ее лишь в двух местах. Предотвратить дальнейшую катастрофу помогли бы дальнейшие грамотные действия командования, заявил экс-министр. Он также подчеркнул, что войну проиграла не армия, а армянское руководство из-за неграмотно скоординированных шагов и неправильной оценки военно-политических реалий.

Оганян добавил, что желает смены политической власти и разочаровался в действующем премьер-министре Николе Пашиняне. Причиной этому Оганян назвал провал внешней политики нынешней власти в Армении.

Некоторые армянские СМИ отреагировали на заявление бывшего министра. В частности, они написали о том, что теперь легко давать оценку событиям. СМИ также задаются вопросом о том, где находились министры и представители правящей верхушки, когда ситуация была критической.

Напомним, что 9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предполагает переход под контроль Баку ряд территорий, которые Азербайджан потерял в начале 90-х годов.

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