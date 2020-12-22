По делу об убийстве иранского ученого найдены новые улики

В деле об убийстве иранского ученого Мохсена Фахризаде появились новые улики, сообщает иранское агентство IRNA.

Информацию о новых уликах озвучил высокопоставленный член иранского парламента, уточнив, что их получили сотрудники Службы безопасности.

«Хорошо изучены и рассмотрены различные аспекты произошедшего террористического акта, что свидетельствует о высоком потенциале иранских сил безопасности и разведки», — заявил председатель комиссии меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Моджтаба Золноури.

Он подчеркнул, что были предприняты эффективные меры для установления личностей тех, кто организовал убийство ученого.

Напомним, 27 ноября в результате теракта недалеко от города Абсард был убит заместитель министра обороны и руководитель научно-исследовательской инновационной организации Мохсен Фахризаде. Его на Западе считали одним из главных в ядерной программе Ирана.