По делу об убийстве иранского ученого найдены новые улики

Сегодня, 00:34

Анна Лисова

0

Image 16+
По делу об убийстве иранского ученого найдены новые улики
Иранский ученый Мохсен Фахризаде

В деле об убийстве иранского ученого Мохсена Фахризаде появились новые улики, сообщает иранское агентство IRNA.

Информацию о новых уликах озвучил высокопоставленный член иранского парламента, уточнив, что их получили сотрудники Службы безопасности.

«Хорошо изучены и рассмотрены различные аспекты произошедшего террористического акта, что свидетельствует о высоком потенциале иранских сил безопасности и разведки», — заявил председатель комиссии меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Моджтаба Золноури.

Он подчеркнул, что были предприняты эффективные меры для установления личностей тех, кто организовал убийство ученого. 

Напомним, 27 ноября в результате теракта недалеко от города Абсард был убит заместитель министра обороны и руководитель научно-исследовательской инновационной организации Мохсен Фахризаде. Его на Западе считали одним из главных в ядерной программе Ирана. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ВВС США хотят совершенствовать свои разведывательные возможности

Вчера, 23:44

Боевики несут потери при встрече с солдатами армии ЦАР

Вчера, 20:39

В AP прогнозируют в 2020 году самую высокую смертность за всю историю США

Вчера, 10:24

В Антарктике впервые обнаружен коронавирус

Вчера, 00:49

В Китае рассказали, почему российский «Северный полюс» сильно беспокоит США

Вчера, 00:44

В США разрабатывают проект «Конвергенция» ради уничтожения целей по всему миру

22-12-2020, 23:44

The National Interest рассказал о «приключениях» USS John S. McCain в Японском море

22-12-2020, 18:19

Индийский врач-реаниматолог из красной зоны рассказал о коронавирусной пневмонии

22-12-2020, 00:24

Издание Sina: Россия подготовила для Украины и НАТО жаркую встречу в Крыму

21-12-2020, 16:59

В Великобритании предложили обострить конкуренцию с Россией и КНР в киберпространстве

19-12-2020, 23:04

Американские власти обвинили китайского сотрудника Zoom в травле и передаче личных данных

19-12-2020, 22:39

NBC: Коронавирус поставил США на колени

19-12-2020, 06:19

Китай приостановит рейсы «Аэрофлота» Москва - Шанхай на 8 недель

18-12-2020, 14:29

73 армянских военных пропали после новых боев в Нагорном Карабахе

18-12-2020, 13:19

Pfizer подала заявку на использование своей вакцины в Японии

18-12-2020, 10:09

Китайские СМИ: Россия обладает серьезными преимуществами перед США

18-12-2020, 01:09

Власти Нагорного Карабаха запросили у Азербайджана данные о пропавших военных

18-12-2020, 00:34

США обладают спутником, способным просвечивать стены

17-12-2020, 23:09

Жители Турции возмутились приезжающим российским туристам и назвали их разносчиками заразы

17-12-2020, 23:09

К Земле приближается астероид размером с самолет

17-12-2020, 20:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров