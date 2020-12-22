В Сети прокомментировали приказ ВМС США вести огонь по военным кораблям России и Китая

Сегодня, 00:39

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В Сети прокомментировали приказ ВМС США вести огонь по военным кораблям России и Китая

У всех интернет-пользователей Российской Федерации вызвала бурную реакцию последняя директива американских ВМС.

Высшее руководство сил морского базирования США разрешило своим военнослужащим свободно расстреливать суда Военно-Морских Сил Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

В Сети интернет, на форуме портала «Яндекс.Новости», граждане страны активно пишут свои мнения о том, что это такое и куда такая политика США может привести. Многие интернет пользователи высказывают уверенность, что у ВС России меньше боевой техники, чем у США и КНР. Вместе с тем раздаются мнения, что российская армия обладает другими, более важными превосходствами. Например, российские вооруженные силы оснащены мощными субмаринами, даже подводными крейсерами. С таким преимуществом многие государства конкурировать вряд ли смогут.

В современных вооружениях главным считается уже не флот, и даже не авиация, а численность ядерных боеголовок на вооружении боевых расчетов страны. По этому показателю Россия находится на должном уровне.

«Российской Федерации также имеют очень высокий уровень, что и обеспечивает нашу безопасность», — пишет Алексей Н.

Россияне напоминают о том, что новая стратегия Вашингтона — отнюдь не первый знак о введении более агрессивных мер на флоте. Пользователи приводят в пример указ Трампа о разрешении на нанесение ударов без предупреждения вблизи территориальных вод США.

Некоторые пользователи обратились к США с призывом успокоиться и не лезть во внутренние дела стран мира.

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