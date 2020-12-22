ВВС США хотят совершенствовать свои разведывательные возможности

В США планируют усовершенствовать датчики геопространственной разведки, устанавливаемые на летательных аппаратах.

Об этом сообщает RT , ссылаясь на данные, полученные при исследовании рынка.

В частности, стало известно, что в рамках одного из исследований изучалось, какие из уже существующих программ промышленных компаний, научных и государственных институтов потенциально могут использоваться для модернизации военной техники.

Американские военные хотели бы не только расширить возможности геопространственной разведки, но и увеличить возможности хранения данных непосредственно на разведывательном аппарате, а также добиться того, чтобы обработка полученной информации шла в режиме реального времени.

ВВС США намерены усовершенствовать технологии, которые позволяли определять замаскированные, скрытые и ложные цели.

Новые проекты, направленные на реализацию планов ВВС США по усовершенствованию воздушной разведки, будут учтены в период 2022—2027 бюджетных годов. До 15 января 2021 года будут собираться материалы от всех заинтересованных сторон. К рассмотрению будут приниматься проекты, которые могут быть реализованы за 1-2 года, а их бюджет не будет превышать 5 млн долларов в год.