В AP прогнозируют в 2020 году самую высокую смертность за всю историю США

Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что 2020 год может стать рекордным по количеству смертей в США. По данным статистики, за год в стране умерло более 3 миллионов человек как от коронавируса, так и по другим различным причинам. Эти показатели станут самыми высокими за всю историю страны. Об этом сообщает «Взгляд.ру».

Так, за 2020 год в США было зафиксировано более 3,2 миллиона смертей, что на 400 тысяч человек больше, чем в 2019 году. Как показывает статистика, эта цифра станет самой высокой в стране, начиная с 1918 года. Напомним, что большие потери Америка понесла во время Первой мировой войны. Тогда в стране умерло на 46% больше людей, чем в 2017 году.

По показателям на начало декабря стало известно, что от коронавируса в США за год скончались более 292 тысяч человек, тогда как во время Второй мировой войны страна потеряла 291 тысячу военных. Не в бою тогда погибло еще более 113 тысяч человек.

Также отмечается, что по данным Университета Джона Хопкинса за весь период пандемии коронавируса в США было выявлено более 18,8 миллионов случаев заражения, из них 320,5 человек умерли. По всем показателям страна занимает первую строку антирейтинга в мире.