В Антарктике впервые обнаружен коронавирус

Сегодня, 00:49

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В Антарктике впервые обнаружен коронавирус

Вещательная корпорация АВС 22 декабря сообщила о том, что в Антарктиде было обнаружено 36 человек с коронавирусом. Официально коронавирус добрался до всех континентов планеты. Инфицированные оказались с чилийской станции Хенераль-Бернардо- О'Хиггинс, связанной с чилийскими вооруженными силами. 

Отмечается, что из 36 больных 26 – это военнослужащие, а еще 10 – это обслуживающий персонал базы. На данный момент все инфицированные эвакуированы в Чили. Их состояние врачи оценивают как хорошее. Позже коронавирус был обнаружен еще у трех человек, которые оказывали транспортные услуги на базе.

Чилийские военные добавили, что эвакуация больных стала возможной благодаря своевременным превентивным действиям. Уточняется, что антарктическая станция не остановила свою работу. Все сотрудники были оперативно замещены.

Напомним, что станция Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс является одной из 13 чилийских баз, расположенных в Антарктиде. Она расположена в западном направлении континента, ближе к Южной Америке. Название станции символизирует имя национального героя Чили Бернардо О'Хиггинса Рикельме.

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