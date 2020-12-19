The National Interest рассказал о «приключениях» USS John S. McCain в Японском море

Авторитетный американский журнал The National Interest опубликовал статью о вояже по миру эсминца ВМС США «Джон Маккейн» (USS John S. McCain DDG-56). Журналисты вспомнили его «художества» в водах Восточной Азии, а также недавнее вторжение в российские воды, провокации в китайской акватории и трагический инцидент из-за ошибок командира, который имел место в 2017-ом.

Обозреватель Питер Суцю вначале своей публикации пересказывает, как новости о якобы вторжении эсминца из 15-ой эскадры Седьмого флота преподнесли российские СМИ, а затем доводит до сведения читателей позицию Седьмого флота США. Суть ее в том, что корабль якобы выполнял служебные задачи в районе залива Петра Великого в Японском море в соответствии с международным правом на свободу навигации в международных водах.

«Проводя эту операцию, эсминец „Джон Маккейн" должен был продемонстрировать, что США не считают законными утверждения России о том, что залив Петра Великого является „историческим" и принадлежит к территориальным водам РФ», - цитирует обозреватель заявление Седьмого флота.

Также в документе имеются заверения, что российская сторона якобы предоставила недостоверные сведения и их распространили СМИ. На самом же деле эсминца никакой «Адмирал Виноградов» не выдворял.

«Следует особо подчеркнуть, что этот морской инцидент между США и РФ последовал за аналогичным инцидентом в октябре, когда Китай также заявил, что тот же американский военный корабль вторгался в его территориальные воды», - обращает внимание Суцю.

Но и это еще не все. Обозреватель также напомнил, что в августе 2017 года этот же эсминец в Малаккском проливе близ Сингапура столкнулся с нигерийским танкером "Alnic MC". В результате тогда погибли десять членов экипажа "Джона Маккейна". Причиной аварии тогда была признана плохая выучка команды и офицерского состава эсминца, резюмировал автор.

Так, может, в этом все и дело?! Плохая выучка команды корабля, который оснащен двумя системами ПРО Aegis?! Эсминца, который несет крылатые ракеты «Томагавк», зенитные ракеты SM-2 и противолодочные системы RUM-139 ASROC?!