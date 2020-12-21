В США разрабатывают проект «Конвергенция» ради уничтожения целей по всему миру

Вчера, 23:44

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В США разрабатывают проект «Конвергенция» ради уничтожения целей по всему миру

Украинское издание Defence Express сообщает о появлении новых подробностей секретного проекта США «Конвергенция». Об этом сообщает «Anna-News».

Напомним, что осенью 2020 года военные США на протяжении полутора месяца проводили учения на полигоне Юма в Аризоне. По итогам представители командования будущего сообщили о том, что система поиска и уничтожения целей была усовершенствована. Для сравнения, если раньше на совершение выстрела уходило 20 минут, то теперь – 20 секунд.

Так, «войска будущего» оснастили технологическими преимуществами в виде детального фотографирования поля сражения. Кроме этого, военным была предоставлена наземная станция с использованием искусственного интеллекта. Она применяется для обработки визуальных данных и определения точных указаний. Подкрепилось все это спутниками тактического взаимодействия, которые отсылают данные нужной системе вооружений.

Украинские эксперты попытались описать схему таким образом: спутники передают снимки поля боя на наземную станцию, после чего они попадали в систему ИИ «Прометей». Та, в свою очередь, обрабатывала их и определяла цель, после чего алгоритм определял указание для необходимых родов военных, которые должны участвовать в бою.

Следующие спутники по скрытым каналам посылают сигнал с данными о необходимых видах техники подразделения, либо стрелку, который должен нанести удар.

Отмечается, что было проведено 350 тренировок подобного рода.

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