Американские власти обвинили китайского сотрудника Zoom в травле и передаче личных данных

Американское правительство высказало претензии китайскому сотруднику Zoom в незаконном использовании личных данных пользователей. ФБР США определило, что оператор сервиса видеоконференций Zoom участвовал в сговоре по срыву важной онлайн-конференции по наущению членов Коммунистической партии Китая, информирует «ТАСС».

По заявлению ФБР, 39-летний гражданин Китая Синьцзян Цзинь с 2016 года является сотрудником «американской технологической компании», под которой подразумевается Zoom Video Communications. Его подозревают в организации сговора по срыву серии онлайн-конференций, которые посвящены событиям на площади Тяньаньмэнь 1989 года. На конференции предполагалось обсудить серию продемократических акций студентов в Пекине 1989 года, которая была подавлена армией Китая с применением оружия и бронетехники. В этом столкновении погибло около 10 тысяч человек, что оставило тяжелый след в истории страны. США раскрыло преступные намерения китайского оператора, определив, что мужчина выполнял тайный приказ правительства Китая.

ФБР предъявило Синьцзян Цзинь обвинения в сговоре с целью международной травли и передаче третьим лицам документов, удостоверяющих личность. Известно, что на данный момент подозреваемый остается на территории Китая, однако в случае доказательства вины, ему грозит 10-летний срок лишения свободы.