Американские власти обвинили китайского сотрудника Zoom в травле и передаче личных данных

Вчера, 22:39

0

Image 16+
Американские власти обвинили китайского сотрудника Zoom в травле и передаче личных данных

Американское правительство высказало претензии китайскому сотруднику Zoom в незаконном использовании личных данных пользователей. ФБР США определило, что оператор сервиса видеоконференций Zoom участвовал в сговоре по срыву важной онлайн-конференции по наущению членов Коммунистической партии Китая, информирует «ТАСС».

По заявлению ФБР, 39-летний гражданин Китая Синьцзян Цзинь с 2016 года является сотрудником «американской технологической компании», под которой подразумевается Zoom Video Communications. Его подозревают в организации сговора по срыву серии онлайн-конференций, которые посвящены событиям на площади Тяньаньмэнь 1989 года. На конференции предполагалось обсудить серию продемократических акций студентов в Пекине 1989 года, которая была подавлена армией Китая с применением оружия и бронетехники. В этом столкновении погибло около 10 тысяч человек, что оставило тяжелый след в истории страны. США раскрыло преступные намерения китайского оператора, определив, что мужчина выполнял тайный приказ правительства Китая. 

ФБР предъявило Синьцзян Цзинь обвинения в сговоре с целью международной травли и передаче третьим лицам документов, удостоверяющих личность. Известно, что на данный момент подозреваемый остается на территории Китая, однако в случае доказательства вины, ему грозит 10-летний срок лишения свободы.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Великобритании предложили обострить конкуренцию с Россией и КНР в киберпространстве

Вчера, 23:04

Американские власти обвинили китайского сотрудника Zoom в травле и передаче личных данных

Вчера, 22:39

NBC: Коронавирус поставил США на колени

Вчера, 06:19

Китай приостановит рейсы «Аэрофлота» Москва - Шанхай на 8 недель

18-12-2020, 14:29

73 армянских военных пропали после новых боев в Нагорном Карабахе

18-12-2020, 13:19

Pfizer подала заявку на использование своей вакцины в Японии

18-12-2020, 10:09

Китайские СМИ: Россия обладает серьезными преимуществами перед США

18-12-2020, 01:09

Власти Нагорного Карабаха запросили у Азербайджана данные о пропавших военных

18-12-2020, 00:34

США обладают спутником, способным просвечивать стены

17-12-2020, 23:09

Жители Турции возмутились приезжающим российским туристам и назвали их разносчиками заразы

17-12-2020, 23:09

К Земле приближается астероид размером с самолет

17-12-2020, 20:49

Россия призывает курдов Сирии к диалогу перед возможным турецким вторжением

17-12-2020, 19:29

В Таиланде появился опасный вирус

17-12-2020, 16:04

Аналитики сочли невыполнимой идею о «серых» зонах в Карабахе

17-12-2020, 10:19

Глава Еврокомиссии: Пандемия далека от завершения

16-12-2020, 22:04

Рэперша подарила мужу Lamborghini и сняла его реакцию

16-12-2020, 19:34

Меланию Трамп в сети распекли за визит к детям без маски

16-12-2020, 13:34

В Нагорном Карабахе проверяют видео со 100 пленными армянскими военнослужащими

16-12-2020, 09:49

Зарплату забрали смартфонами iPhone: новые детали о беспорядках на заводе Wistron

16-12-2020, 00:59

В Германии назвали ситуацию с COVID-19 беспрецедентно серьезной

15-12-2020, 15:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров