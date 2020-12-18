В Великобритании предложили обострить конкуренцию с Россией и КНР в киберпространстве

Начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер считает правильным усилить конкуренцию с противниками страны в киберпространстве. Об этом сообщила газета The Times. Под соперниками он имеет ввиду Российскую Федерацию и Китайскую народную республику.

«Россия представляет собой острую угрозу, а Китай — это хронический вызов», — приводит издание слова Картера.

Он убежден, что в случае, если у Британии получится обострить соперничество между странами в киберпространстве, она сможет обойти Россию и Китай.

При этом Николас Картер склоняется к мнению, что Великобритании надо немного сдержать свой военный потенциал на море и в воздухе и поменять риторику на менее агрессивную, особенно для трансляции в информационном пространстве.

«Чтобы одержать над РФ и КНР верх, нужно победить на их же поле, то есть обыграть их, не переходя порога войны», — объявил он.

Генерал предложил использовать стратегию паутины, при которой принимается во внимание ситуация в различных сферах с возможностью повлиять на нее путем повышения градуса конфликта или снижения градуса противостояния.