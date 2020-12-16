Китай приостановит рейсы «Аэрофлота» Москва - Шанхай на 8 недель

Запрет на выполнение рейсов Москва-Шанхай авиакомпанией «Аэрофлот» будет продлен еще на четыре недели из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом среди пассажиров. Таково решение Управления гражданской авиации КНР.

В частности, 18 декабря стало известно, что был опубликован указ о приостановке рейса SU208 авиакомпании «Аэрофлот». Таким образом, приостановка рейса в общей сложности составит 8 недель.

Отметим, что запрет, который будет действовать с 21 декабря, был наложен на рейс Москва-Шанхай из-за 11 пассажиров с коронавирусом, прибывших в Шанхай рейсом SU208 4 декабря. Согласно новой информации, на рейсе от 11 декабря было выявлено 14 пассажиров с COVID-19. Стоит сказать, что в июне Управление гражданской авиации КНР опубликовало положение, которое регламентирует авиасообщение в условиях пандемии. Как отмечено в документе, если число инфицированных пассажиров превысит пять человек, авиакомпания на неделю лишится права обслуживать рейсы, пишет tass.ru . А если число зараженных достигнет десяти, то приостановка в работе составит четыре недели.