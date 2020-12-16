73 армянских военных пропали после новых боев в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении заявило о пропаже без вести 73 военнослужащих, которые могли быть взяты в плен Азербайджаном. Предполагается, что армянских бойцов могли захватить военнослужащие Азербайджана возле населенных пунктов Хин Тахер и Хцаберд в Нагорном Карабахе, информирует «Кавказ пост».

Причиной для такого заявления Минобороны Армении стали активно распространяющиеся видеоролики в сети, на которых запечатлены армянские солдаты, которые находятся в плену у азербайджанцев. Причем несколько армянских граждан признали в плененных своих родственников, которые были добровольцами воинской части, располагающейся в Хцаберде и Хин Тагере. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян официально заявил, что послал азербайджанской стороне предложение провести переговоры по обмену пленными. Известно, что российские миротворцы высказали готовность выступить посредниками при переговорах Армении и Азербайджана.