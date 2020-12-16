Власти Нагорного Карабаха запросили у Азербайджана данные о пропавших военных

Правительство Нагорно-Карабахской Республики затребовало у Баку данные о пропавших без вести военнослужащих, местонахождение которых остается неизвестным с момента окончания вооруженных действий. Об этом пишет «РИА Новости».

НКР попросило Азербайджан предоставить сведения о 73 армянских бойцах, которые пропали предположительно близ сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района. По заявлению омбудсмена НКР Артака Бегларяна, свидетельств в пользу того, что эти военнослужащие однозначно находятся в плену у Азербайджана пока нет, однако этот вариант также необходимо расследовать. Известно, что российские миротворцы высказали готовность оказать посредничество в переговорах Армении и Азербайджана, и, если окажется, что эти бойцы действительно пленены Баку, поспособствовать безопасной передаче пленных Армении.

«Мы располагаем двумя видеозаписями, которые неофициально опубликовали азербайджанские СМИ. На их основании мы можем предполагать, что наши 73 бойца находятся в плену у Баку. Однако достоверно мы не можем это утверждать, поскольку этих данных, которыми мы располагаем, недостаточно для каких-то выводов», - добавил глава НКР Артак Бегларян.