США обладают спутником, способным просвечивать стены

Сегодня, 23:09

Ольга Громова

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США обладают спутником, способным просвечивать стены

Американская компания Capella Space сообщила о запуске сервиса, воспользовавшись которым, можно приобрести снимки с уникального спутника. Он примечателен тем, что способен видеть сквозь стены, причем в любую погоду. Платформой могут воспользоваться как государственные организации, так и частые клиенты.

Заказчик имеет возможность заказать снимки из любой части света. Уникальный спутник использует радар с синтезированной апертурой (РСА), благодаря которому получил возможность заглядывать сквозь стены и облака даже ночью.

Принцип действия заключается в том, что аппарат посылает 9,65-гигагерцовый радиосигнал к цели, а затем начинает сбор отраженного сигнала.

В Capella Space уверяют, что спутник может заглядывать внутрь небоскребов. Представленные снимки доказывают, что аппарат способен увидеть даже то, что происходит в конкретный момент в помещении. При этом качество фотографий на довольно высоком уровне.

Однако при съемке учитывается законодательство - она возможна не везде, пишет «Ферра».

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