К Земле приближается астероид размером с самолет

К Земле стремительно приближается астероид, диаметр которого, как показали расчеты, от 26 до 52 метров - это соразмерно с пассажирским самолетом.

В пятницу, 18 декабря, этот объект подойдет к Земле на расстояние 7 миллионов километров. Скорость астероида в ближайшей к нашей планете точке траектории полета, как следует из расчетов астрономов, будет составлять 7,65 километров в секунду, сообщает NASA на своем официальном сайте.

Отмечается, что это будет не единственный астероид, который пройдет 18 декабря мимо Земли. Ожидается пролет еще одного объекта, но более скромного по размерам - не более 12 метров в поперечнике. Он максимально может приблизиться на расстояние 791 тысячи километров.

Добавим, что декабрь чрезвычайно богат на полеты приближающихся астероидов. Так, 3 числа мимо Земли промчал объект, диаметр которого порядка 57 метров (как высота у Пизанской башни), а 4-ого планета сближалась еще с двумя объектами.