Россия призывает курдов Сирии к диалогу перед возможным турецким вторжением

Российские военные в Сирии инициировали трехстороннюю встречу с участием курдов и правительственных сил. В ходе встречи обсуждались методы соглашения перед вероятным турецким вторжением, передает «ИА Красная Весна».

По сообщению Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, РФ инициировала встречу между представителями курдского объединения Сирийских демократических сил (СДС) и сирийской армией. Местом переговоров была выбрана деревня Шейх Хасан, расположенная на севере провинции Ракка. Основной темой переговоров было заключение договора на сотрудничество, которого необходимо было достичь на фоне усиливающейся агрессии Турции.

Российская сторона предложила курдам передать город Айн-Иса под полный контроль сирийской армии, что позволило бы «связать руки» Турции. Также была рассмотрена вероятность вторжения Анкары в провинции Ракка, которая была признана «вполне вероятной». По мнению российских экспертов, Турция возобновит новые военные кампании в Сирии против курдов, пока в США еще остается действующей администрация Дональда Трампа. О результатах переговоров трех сторон пока не сообщается.