Китайские СМИ: Россия обладает серьезными преимуществами перед США

Китайские аналитики на страницах издания Sohu рассказали о бреши в обороне США, которую удалось обнаружить России.

Этой брешью является нехватка вооружения, которое бы США могли использовать для войны в космосе, пишет ПолитРоссия .

Пока американцы тратили огромные суммы на авианосцы и истребители, Россия сделала ставку на развитие технологий, позволяющих ей занять лидирующие позиции в космосе, в том числе и в сфере космического оружия.

«Космос станет главной площадкой для противостояния между ведущими мировыми державами», — уверены китайские аналитики.

Как предполагают авторы Sohu, у России уже достаточно вооружения, которое можно использовать для уничтожения спутников противника. Предположительно, это могут сделать и российские комплексы С-500. Также российские военные имеют оружие, которое можно использовать для боевых операций в космосе.

Поэтому нельзя упускать из виду, что в экстремальной ситуации Москва может атаковать космические объекты США. Лишив американских военных их спутников, Россия закроет для США возможность нанести атаку в ответ.

И на данный момент, отмечают китайские аналитики, США не имеет возможности обеспечить надежную защиту своих космических объектов.