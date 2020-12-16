Китайские СМИ: Россия обладает серьезными преимуществами перед США

Сегодня, 01:09

Анна Лисова

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Китайские СМИ: Россия обладает серьезными преимуществами перед США

Китайские аналитики на страницах издания Sohu рассказали о бреши в обороне США, которую удалось обнаружить России. 

Этой брешью является нехватка вооружения, которое бы США могли использовать для войны в космосе, пишет ПолитРоссия

Пока американцы тратили огромные суммы на авианосцы и истребители, Россия сделала ставку на развитие технологий, позволяющих ей занять лидирующие позиции в космосе, в том числе и в сфере космического оружия. 

«Космос станет главной площадкой для противостояния между ведущими мировыми державами», — уверены китайские аналитики.

Как предполагают авторы Sohu, у России уже достаточно вооружения, которое можно использовать для уничтожения спутников противника. Предположительно, это могут сделать и российские комплексы С-500. Также российские военные имеют оружие, которое можно использовать для боевых операций в космосе. 

Поэтому нельзя упускать из виду, что в экстремальной ситуации Москва может атаковать космические объекты США. Лишив американских военных их спутников, Россия закроет для США возможность нанести атаку в ответ. 

И на данный момент, отмечают китайские аналитики, США не имеет возможности обеспечить надежную защиту своих космических объектов. 

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