Аналитики сочли невыполнимой идею о «серых» зонах в Карабахе

Сегодня, 10:19

Ольга Громова

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Аналитики сочли невыполнимой идею о «серых» зонах в Карабахе
Политолог Армен Варданян

Создание свободных от сторон конфликта «серых зон» в Карабахе невозможно, считают аналитики. Они были бы выгодными Армении и России, но Азербайджан никогда не пристанет на такую идею, поскольку она противоречит принципам суверенитета страны.

Военный эксперт Роберт Назарян в интервью изданию «Кавказский узел» заявил, что сформировать нейтральную зону в сложившихся в НКР условиях практически невозможно, так как серьезного опыта предотвращения подобных гадрутскому инциденту нет.

«Есть опыт Сирии, где часто нарушались договоренности о совместном или отдельном патрулировании подобных «серых» зон. Для предотвращения подобных вооруженных инцидентов при подписании соглашения надо было четко прописать как разграничение границ, так и механизмы контроля, в том числе в виде «серых» зон при участии российских миротворцев. Но этого не было сделано», – поведал он.

При этом эксперт обратил внимание на то, что Еревану такие «серые» зоны выгодны, так как в случае нарушения перемирия он сможет избежать прямого столкновения.

Что касается Азербайджана, следует понимать, что договариваться по этому вопросу придется не столько с Баку, сколько с Анкарой.

Политолог Армен Варданян, в свою очередь, считает, что «серые» зоны с дислокацией между сторонами российских миротворцев могут быть реальным выходом и позволят в будущем избежать нарушений перемирия.

«Разумеется, на 100 процентов исключить столкновения не удастся, однако эти зоны станут сдерживающим фактором и будут служить механизмом предотвращения инцидентов», – отметил Варданян.

Однако здесь следует рассматривать вопрос и под другим углом, подчеркивает политолог. Если конкретно, то хватит ли того миротворческого контингента, который сейчас дислоцируется в НКР.

«Не исключено, что РФ вознамерилась увеличить контингент миротворцев, поэтому и намекает на возможность создания «серых» зон. В этом случае конфликт будет заморожен еще на десятилетия. В глобальном смысле создание «серых» зон выгодно РФ. Это позволит ей увеличить свое влияние в регионе», – полагает Вартанян.

Политолог также убежден в том, что крайне сомнительно, что Азербайджан, за которым стоит Турция, пойдет на создание нейтральных участков на своей же территории.

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