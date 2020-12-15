Жители Турции возмутились приезжающим российским туристам и назвали их разносчиками заразы

Авторы издания Insider пообщались с жителями Турции. Те выразили свое недовольство из-за постоянного наплыва российских и украинских туристов, которые приносят в страну коронавирус. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Так, общаясь с турками, журналисты выяснили, что жители страны негодуют указами правительства, согласно которым в пандемию коронавируса в Турцию может въезжать огромное количество иностранных туристов.

По словам местного гида Айкута, путешественники из России и Украины, которые приезжают сейчас, практически не приносят заработка, так как постоянно на всем экономят.

Также он отметил, что турецкие власти даже не проверяют у въезжающих туристов наличие ПЦР-тестов на коронавирус. Потому больницы Турции сейчас переполнены.

«Людям не нравится такой большой поток туристов в непростые времена. Отдыхающие привозят в Турцию увеличение количества заболевших вирусом. А властей не интересует количество заболевших. Им главное побольше заработать на приезжих», - объяснил гид.

Другой местный экскурсовод из Стамбула рассказал, что в городе чаще всего отдыхают люди из России и Восточной Европы. Такой поток путешественников, по его словам, связан с отсутствием у людей альтернативы из-за закрытых границ в связи с пандемией.

Также гид добавил, что чаще всего придерживаться мерам безопасности туристы отказываются, чем ужасно раздражают местных жителей.