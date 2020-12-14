Глава Еврокомиссии: Пандемия далека от завершения

Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что пандемия коронавируса продлится еще долгое время, здесь не помогут даже вакцины. Об этом она заявила в своем видеообращении в Twitter.

Ведь для того, чтобы остановить распространение опасной инфекции, требуется вакцинация минимум 70% людей в мировых масштабах, отметила фон дер Ляйен. Она откровенно признает эту задачу «огромной».

«Поскольку мы были объединены пандемией, мы выйдем из неё вместе и объединёнными», - говорит она и призывает для эффектной иммунизации начать ее европейским странам в один день.

По словам главы организации, в Еврокомиссии самый внушительный портфель антикоронавирусных вакцин: их хватит не только для всей Европы, но и для поддержки европейских соседей и партнёров по всему миру.

Ранее отмечалось, что ЕК намерена закупить для Евросоюза более двух миллиардов доз разрабатываемых вакцин от ковида. В случае успешных испытаний они поступят на рынок, а первая может быть одобрена в ЕС уже в декабре.