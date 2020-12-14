Рэперша подарила мужу Lamborghini и сняла его реакцию

Сегодня, 19:34

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Рэперша подарила мужу Lamborghini и сняла его реакцию

28-летняя известная американская хип-хоп исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда Карди Би сделала шикарный подарок своему мужу, 29-летнецу рэперу Киари Кендреллу Сифусу, более известному под псевдонимом Offset. Девушка вручила супругу шикарный Lamborghini стоимостью более полумиллиона долларов и выложила снятую реакцию мужа в Инстаграм. 

Поводом для шикарного подарка стал день рождения известного рэпера. В конце массовой вечеринки, которую супруги устроили, несмотря на пандемию коронавируса, Карди Би закрыла рэперу глаза и отвела к великолепному Lamborghini Aventador SVJ золотистого цвета. Когда Offset открыл глаза, он буквально потерял дар речи при виде спорткара стоимостью 600 тысяч долларов и принялся благодарить и обнимать свою драгоценную жену. 

Примечательно, что 2020 год стал кризисным в отношениях пары — Карди Би и Offset часто ссорились, а в сентябре певица даже объявила, что намерена подать на развод. Тем не менее пара помирилась, и, возможно, роскошный подарок от щедрой жены еще больше скрепит чувства супругов.

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