Меланию Трамп в сети распекли за визит к детям без маски

Сегодня, 13:34

Ольга Громова

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Меланию Трамп в сети распекли за визит к детям без маски

Жена президента США Дональда Трампа Мелания пообщалась с детьми без защитной маски, за что ее буквально распекли в социальных сетях тысячи американцев и жители других стран. На критику первой леди обратил внимание таблоид Daily Mail.

Мелания Трамп побывала в детской больнице в Вашингтоне и прочитала детям сказку. Это уже давняя традиция первой леди незадолго до Рождества.

«Рада вернуться в больницу Children's National Hospital, прочитать вдохновляющую рождественскую сказку и безопасно поиграть с детьми. Во время всех своих визитов я чувствовала тепло детей, видела радость в их глазах и яркие улыбки на их лицах», - написала 50-летняя Мелания в своем Твиттер.

Первая леди к юным пациентам пришла в ярком и стильном наряде. На ней было пальто изумрудного цвета от Diane von Furstenberg за 2400 американских долларов и туфли в тон к верхней одежде. На лице супруги американского президента изначально была защитная маска черного цвета, но в процессе чтения бывшая модель ее сняла. За это пользователи сети обругали ее. Даже невзирая на то, что Меланию вживую слушали всего два пациента. Для остальных деток была организована прямая видеотрансляция из палаты.

«Я просто в шоке, у многих пациентов снижен иммунитет, а она снимает маску», «Полнейшее неуважение. Мелания просто нарушила правила больницы, сняв маску», «Мелания может не нарушать правила хотя бы в детской больнице?» — возмущаются комментаторы.

Напомним, супруга пока еще действующего президента США Мелания Трамп коронавирусом уже переболела. Ранее она по этой причине пришла на выборы без защитной маски, но не забыла облачиться в дорогой наряд от Gucci и туфли от Louboutin.

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