В Нагорном Карабахе проверяют видео со 100 пленными армянскими военнослужащими

Сегодня, 09:49

Анна Лисова

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В Нагорном Карабахе проверяют видео со 100 пленными армянскими военнослужащими

Армения намерена потребовать у Армии обороны Арцаха разъяснений касательно видео со 100 пленными армянскими военнослужащими, которое появилось в азербайджанских СМИ. 

Прозвучала также информация, что армянские военные попали в плен уже после 10 ноября, то есть, после того как вступили в силу мирные договоренности. 

В оборонном ведомстве Армении сообщили, что заявление по этому поводу будет сделано уже в ближайшее время, передает радио Sputnik.

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики не исключает, что данное видео является фейковым. 

«В Армии обороны эту информацию не подтвердили, поэтому я не исключаю, что азербайджанские источники действуют намеренно с целью создания дополнительной напряженности», - заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян. 

Он подчеркнул, что сейчас в срочном порядке анализируются материалы, чтобы выяснить, может ли видео с пленными военными быть реальным. 

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