В Нагорном Карабахе проверяют видео со 100 пленными армянскими военнослужащими

Армения намерена потребовать у Армии обороны Арцаха разъяснений касательно видео со 100 пленными армянскими военнослужащими, которое появилось в азербайджанских СМИ.

Прозвучала также информация, что армянские военные попали в плен уже после 10 ноября, то есть, после того как вступили в силу мирные договоренности.

В оборонном ведомстве Армении сообщили, что заявление по этому поводу будет сделано уже в ближайшее время, передает радио Sputnik.

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики не исключает, что данное видео является фейковым.

«В Армии обороны эту информацию не подтвердили, поэтому я не исключаю, что азербайджанские источники действуют намеренно с целью создания дополнительной напряженности», - заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

Он подчеркнул, что сейчас в срочном порядке анализируются материалы, чтобы выяснить, может ли видео с пленными военными быть реальным.